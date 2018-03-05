МИД Украины обвинил Россию в нападениях на Венгерский центр

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин высказал предположение, что Россия стоит за недавними нападениями на Венгерский культурный центр в Ужгороде. Климкин написал в твиттере, что "уши России торчат повсюду". Так он прокомментировал инциденты 4 февраля и 27 февраля, когда в здание были брошены "коктейли Молотова".

Климкин поблагодарил полицию за задержание подозреваемых и выразил обеспокоенность тем, что он назвал "попытками дестабилизировать" ситуацию на Украине. Он высказал предположение, что на этом провокации не закончатся.

Начальник Национальной полиции Украины Сергей Князев 4 марта написал в Facebook, что задержаны трое подозреваемых в нападении, которое привело к пожару, уничтожившему большую часть первого этажа Венгерского центра. Он также сообщил, что один иностранец, подозреваемый в организации нападения, остался на свободе. Однако страну, из которой он происходит, не назвал.



Князев также сказал, что двое лиц, подозреваемых в нападении 4 февраля, были арестованы в Польше. Ранее украинская полиция заявляла, что двое подозреваемых, задержанных в Польше, принадлежали к радикальной группировке и некоторые из членов этой группы сражались вместе с сепаратистами, поддерживаемыми Россией на востоке Украины. Эти нападения привели к росту напряженности между Украиной и Венгрией, которая обвинила Киев в неспособности защитить этнических венгров.