Собянин извинился перед Собчак за нападение стажера Мосгордумы

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник принес извинения кандидату в президенты России Ксении Собчак за нападение на нее стажера Мосгордумы.

Как написала Собчак в Инстаграме, Собянин позвонил ей и извинился. Телеведущая назвала это "неожиданным событием" и отметила, что поступок мэра вызвал у нее "глубокое уважение". "Видимо, даже некоторые высшие чиновники страны начали осознавать, что беззаконная и хулиганская травля деятелей оппозиции – нечто ненормальное, несовместимое со статусом цивилизованной страны", – написала, в частности, Собчак.

Ранее перед ней в связи с инцидентом извинился и глава Мосгордумы Алексей Шапошников.

В воскресенье в Москве, на выходе из Петровского путевого дворца, где проходило мероприятие, посвященное дню рождения бывшего президента СССР Михаила Горбачева, на Ксению Собчак напал мужчина. Он толкнул ее и с криком: "Это за Жириновского!" – облил водой. По словам Собчак, полицию вызвали сразу же, однако она не приехала в течение 40 минут, нападавшего задержала охрана Горбачева.

28 февраля в ходе предвыборных дебатов на телевидении Собчак после непечатных оскорблений со стороны лидера ЛДПР Владимира Жириновского облила его водой.

В Москве в последние годы неоднократно совершались нападения на активистов и лидеров оппозиции, в том числе с использованием зеленки. Так, зеленкой обливали лидера партии ПАРНАС Михаила Касьянова и оппозиционера Алексея Навального, который после этого лечил травму глаза. Нападавшие, как правило, не привлекались к ответственности, извинений от властей перед оппозиционерами также не поступало.