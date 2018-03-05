Бывший агент ГРУ Сергей Скрипаль, возможно, отравлен в Великобритании

Осужденный в России за госизмену бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, возможно, был отравлен неизвестным ядом в английском городе Солсбери, сообщает Би-би-си.

66-летний Скрипаль был в воскресенье доставлен в больницу после того, как ему стало плохо в торговом центре. Вместе с ним была госпитализирована женщина вдвое младше его со сходными симптомами. Британские власти не комментируют произошедшее, но корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности сравнивает произошедшее с отравлением Александра Литвиненко в 2006 году. Тогда британские следователи не сразу смогли определить вещество, которое стало причиной резкого ухудшения самочувствия бывшего сотрудника ФСБ. Впоследствии выяснилось, что это радиоактивный полоний.

Какой диагноз поставлен Скрипалю, официально не сообщается, однако власти города объявили о чрезвычайной ситуации. Торговый центр и некоторые другие районы Солсбери были оцеплены, специалисты в полном облачении проводили там дезинфекцию. Приемное отделение больницы было закрыто, но с тех пор открылось.​ Соседи рассказали, что полиция приехала в дом Скрипаля около пяти часов вечера и с тех пор не уезжала оттуда.

В декабре 2004 года ФСБ арестовала Скрипаля по обвинению в сотрудничестве с английской разведкой. В ходе расследования уголовного дела о государственной измене выяснилось, что Скрипаль в период военной службы в 1995 году был завербован английской разведкой. Он передавал сведения, составляющие государственную тайну. Несмотря на увольнение из российских вооружённых сил в конце 1999 года, Скрипаль продолжил сотрудничать с английской разведкой, для встреч с её представителями выезжал за границу. Об этом сообщают российские источники. На каждой встрече представители британской разведки за полученную информацию передавали Скрипалю денежное вознаграждение.

9 августа 2006 года Московский окружной военный суд вынес обвинительный приговор, Скрипаль был лишён всех званий и осуждён на 13 лет тюремного заключения в колонии строгого режима. В 2010 году он был помилован наряду с тремя другими россиянами. Позже их обменяли на задержанных в США российских агентов. Последние годы Скрипаль живёт в Великобритании.