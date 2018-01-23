Великобритания заморозила активы Лугового и Ковтуна

Власти Великобритании заморозили активы двух россиян, обвиняемых в совершении убийства в Лондоне бывшего сотрудника Федеральной службы безопасности Александра Литвиненко. Лондон 22 января издал приказ о замораживании активов Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна в соответствии с Законом о борьбе с терроризмом, преступностью и вопросам безопасности от 2001 года.

21 января судья Роберт Оуэн, который возглавлял расследование британским правительством убийства Литвиненко, выразил уверенность в том, что Луговой и Ковтун убили Литвиненко, подложив смертельную дозу полония 210 в чай во время встречи 1 ноября 2006 года. Литвиненко, который был откровенным критиком президента России Владимира Путина, умер через несколько дней.

И Луговой, и Ковтун отрицают свою причастность к смерти Литвиненко. Однако британские следователи обнаружили следы полония 210 в отелях, ресторанах и самолетах, которыми пользовался Луговой. По сообщениям, Луговой лечился от радиационного отравления в Москве в декабре 2006 года. Луговой, бывший офицер КГБ, был избран членом Государственной думы России в 2007 году. В 2015 году Путин наградил его орденом "За заслуги перед Отечеством".