Борис Джонсон: Лондон следит за делом об отравлении Скрипаля

Лондон даст решительный ответ, если окажется, что Москва причастна к отравлению Сергея Скрипаля. С таким заявлением выступил глава Министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

"Я говорю правительствам всего мира, что ни одна попытка лишить невиновного человека жизни на территории Великобритании не останется безнаказанной", – сказал Джонсон.

Скрипаль – бывший полковник ГРУ. В России он осужден по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В воскресенье Скрипаля и его дочь нашли в бессознательном состоянии на скамейке в торговом центре в Солсбери. Их доставили в больницу с симптомами отравления сильнодействующим синтетическим веществом. Позже с признаками легкого отравления были госпитализированы двое британских полицейских, которые занимаются делом Скрипаля.

Сегодня стало известно, что бывший офицер ГРУ за несколько дней до отравления сообщал британской полиции об опасениях за свою жизнь.

Российское посольство в Великобритании обратилось к британским властям с просьбой проинформировать о ситуации с отравлением бывшего разведчика. В сообщении, опубликованном на сайте ведомства, отмечается, что российские дипломаты не располагают официальной информацией со стороны британских властей. Ранее Москва заявила, что готова сотрудничать с британской полицией. Но в Кремле подчеркнули, что Лондон с такой просьбой не обращался.

В декабре 2004 года ФСБ арестовала Скрипаля по обвинению в сотрудничестве с английской разведкой. В августе 2006 года Московский окружной военный суд вынес обвинительный приговор. Скрипаля лишили всех званий и приговорили к 13 годам тюрьмы. В 2010 году он был помилован наряду с тремя другими россиянами. Позже их обменяли на задержанных в США российских агентов.