Минздрав России: поставки обезболивающих под угрозой срыва

Министерство здравоохранения предупредило об угрозе срыва поставок наркотических обезболивающих средств в ряде регионов России из-за решений Росгвардии по лицензированию охранной деятельности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на подготовленный ведомством проект новых правил перевозки таких препаратов.

Ранее основным перевозчиком наркотических медикаментов была "Спецсвязь". По закону, она должна охранять эти грузы либо сама при наличии лицензии на охранную деятельность, либо силами Росгвардии или других охранных ведомств. Однако осенью прошлого года Росгвардия запретила "Спецсвязи" перевозить лекарства самостоятельно из-за отсутствия лицензии на охранную деятельность. Однако получить лицензию "Спецсвязь" не может, поскольку она выдается только обществам с ограниченной ответственностью, пишет РБК. Чтобы возобновить перевозки, "Спецсвязь" начала заключать договоры с другими охранными структурами, что в отдельных случаях привело к увеличению стоимости доставки на 500 процентов.

Минздрав предлагает дать "Спецсвязи" право перевозить лекарства без лицензии на охранную деятельность.

Ранее СМИ сообщали, что российские власти собираются полностью решить проблему обеспечения всех нуждающихся больных наркотическими обезболивающими препаратами к 2018 году. Притом что в регулярном приеме таких лекарств ежегодно нуждается 1 миллион россиян.