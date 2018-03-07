На мусорном полигоне в Подмосковье ввели режим чрезвычайной ситуации

На мусорном полигоне Ядрово в районе подмосковного Волоколамска в среду ввели режим чрезвычайной ситуации. Как заявил журналистам министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, такие меры были приняты для ликвидации последствий выброса так называемого свалочного газа.

Чиновник утверждает, что опасности для здоровья жителей близлежащих населенных пунктов нет.

Ранее в среду власти самого Волоколамска заявили о возможности введения чрезвычайного положения в городе из-за ситуации на полигоне Ядрово. Об этом сообщила газета "Ведомости".

В минувшую субботу тысячи человек вышли на митинг в Волоколамске с требованием закрыть полигон Ядрово. Жители города жалуются на вред здоровью и неприятный запах, который исходит от свалки. Власти заявляют о намерении "модернизировать" полигон, но пока не готовы обсуждать его полное закрытие, сообщил портал Activatica.