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В Волоколамске прошел митинг за закрытие мусорного полигона

Мусорный полигон, иллюстративное фото

Более пяти тысяч человек вышли в субботу на митинг в подмосковном Волоколамске с требованием закрыть мусорный полигон Ядрово. Об этом сообщает "Эхо Москвы".

Жители Волоколамска жалуются на вред здоровью и неприятный запах, который исходит от свалки и чувствуется во всем городе. Организаторы акции настаивают, что местная администрация скрывает масштаб экологического бедствия и опасность, которую представляет полигон.

В минувшую пятницу в Волоколамск приезжал министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган. Он провел совещание с администрацией, а местным жителям пообещали новый, "цивилизованный" способ обращения с отходами.

Портал Activatica сообщает, что власти не готовы полностью закрыть полигон Ядрово и хотят его "модернизировать".

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