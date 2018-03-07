На месте крушения Ми-8 в Чечне обнаружен выживший

В Чечне на месте крушения вертолета Ми-8 обнаружен один выживший. Об этом агентству "Интерфакс" рассказали в штабе по ликвидации последствий аварии. Вертолет пограничников разбился сегодня днем в Итум-Калинском районе республики в нескольких километрах от границы с Грузией.

На данный момент известно о шести погибших в катастрофе. По информации Следственного комитета России, вертолет столкнулся с землей при заходе на посадку в горной местности. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия".

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