В Петербурге задержали автомобиль с газетами Явлинского

Сегодня в Санкт-Петербурге полицейские задержали автомобиль с тиражом предвыборных газет Григория Явлинского. Об этом сообщила руководитель предвыборного штаба в Петербурге Светлана Попова.

По словам Поповой, у сотрудников полиции были претензии к документам водителя. Его задержали. Через несколько часов водителя и груз отпустили. Газеты были доставлены на склад.

"Агитационная работа в Петербурге и Ленинградской области была парализована на несколько часов", – сказала Попова в интервью Радио Свобода.

Выборы президента России намечены на 18 марта. Григорий Явлинский является кандидатом от партии "Яблоко".

