В Петербурге задержали автомобиль с газетами Явлинского

Сегодня в Санкт-Петербурге полицейские задержали автомобиль с тиражом предвыборных газет Григория Явлинского. Об этом сообщила руководитель предвыборного штаба в Петербурге Светлана Попова.
По словам Поповой, у сотрудников полиции были претензии к документам водителя. Его задержали. Через несколько часов водителя и груз отпустили. Газеты были доставлены на склад.
"Агитационная работа в Петербурге и Ленинградской области была парализована на несколько часов", – сказала Попова в интервью Радио Свобода.
Выборы президента России намечены на 18 марта. Григорий Явлинский является кандидатом от партии "Яблоко".
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