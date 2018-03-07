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В Петербурге задержали автомобиль с газетами Явлинского

Григорий Явлинский

Сегодня в Санкт-Петербурге полицейские задержали автомобиль с тиражом предвыборных газет Григория Явлинского. Об этом сообщила руководитель предвыборного штаба в Петербурге Светлана Попова.

По словам Поповой, у сотрудников полиции были претензии к документам водителя. Его задержали. Через несколько часов водителя и груз отпустили. Газеты были доставлены на склад.

"Агитационная работа в Петербурге и Ленинградской области была парализована на несколько часов", – сказала Попова в интервью Радио Свобода.

Выборы президента России намечены на 18 марта. Григорий Явлинский является кандидатом от партии "Яблоко".

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