Женщина в сильной позиции

Почему девушки отказываются от традиционной роли в политике, управлении, семье объясняют студентка РАНХиГС Анастасия Попадьин, член партии "Яблоко" Ксения Вахрушева, сооснователь "Высшей школы равноправия", психолог Мария Давоян и актриса, режиссер Алиса Кретова.

Ведут программу Тамара Ляленкова и Святослав Элис.

Первый раз в эфире в воскресенье, 11 марта в пять часов вечера.