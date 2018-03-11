Женщина в сильной позиции

Почему девушки отвергают традиционную роль в политике и любви
Почему девушки отказываются от традиционной роли в политике, управлении, семье объясняют студентка РАНХиГС Анастасия Попадьин, член партии "Яблоко" Ксения Вахрушева, сооснователь "Высшей школы равноправия", психолог Мария Давоян и актриса, режиссер Алиса Кретова.
Ведут программу Тамара Ляленкова и Святослав Элис.
Первый раз в эфире в воскресенье, 11 марта в пять часов вечера.
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