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Рожденные после СССР

Женщина в сильной позиции

Пабло Пикассо. Сидящая женщина. 1937

Почему девушки отвергают традиционную роль в политике и любви

Почему девушки отказываются от традиционной роли в политике, управлении, семье объясняют студентка РАНХиГС Анастасия Попадьин, член партии "Яблоко" Ксения Вахрушева, сооснователь "Высшей школы равноправия", психолог Мария Давоян и актриса, режиссер Алиса Кретова.

Ведут программу Тамара Ляленкова и Святослав Элис.

Первый раз в эфире в воскресенье, 11 марта в пять часов вечера.

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