Публицист Александр Невзоров: "Беда по имени Путин"

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"Цирковой номер" Авена и Фридмана

– Суд отменил персональные санкции Евросоюза против акционеров "Альфа-банка" Петра Авена и Михаила Фридмана. Прецедент создан, путинские олигархи радуются. А вы как считаете?

– Отменены не санкции, а дублирующие санкции от 2022 года. Ничто в их, субчиков, судьбе не изменилось. Это бюрократическая хрень, которую, не поняв, подхватила вся журналистика мира и занесла эту заразу в интернет. Тем не менее, все равно любопытна реакция на нее – праведная, хорошая. Эти люди, может быть, за некоторым исключением, шиты белыми нитками, все лживы, все лицемерны, и это прекрасно. Для припутинских олигархов из всех банкиров важнейший – война. Авен и Фридман – забавные ребята, они долго показывали такой цирковой номер, проходя по ниточке между Путиным и Западом. Каждый из них сидел на двух стульях, и они прошляпили тот момент, когда стулья начали разъезжаться. А булки-то приклеены что к одному стулу, что к другому. И мы услышали треск их жоп и наблюдали этот окончательный разрыв зада. Была надежда, что половинки могут приобрести независимость друг от друга, но понятно было, что из разрыва неминуемо выпадет огромная масса акционной массы, чеков, банкнот и всего остального. Но рано или поздно все равно произойдет снятие с них санкций. Они показывают, что усиленно работают в этом направлении, поскольку в России им тоже не простили того, что одна половинка их зада была приклеена к чужому стулу. Их бы не бросили, их долго собирались взять кассирами в "Сбер", вероятно, и Авен, и Фридман должны были грустно подсчитывать квартплаты и в окошко отслюнявливать пенсии. Их это не устраивает, потому что все знают, до какой степени злобен и мстителен Путин. Авен и Фридман знают, что никто этого приклеивания половинки зада к западному стулу им не простит, поэтому они будут буравить правовое пространство Запада и изо всех сил будут с себя это все снимать. Вся олигархическая русская нечисть лжива, лицемерна и продажна, и может быть, действительно, с них могут все снять и посмотреть, как они себя будут вести в бессанкционных условиях и с какой скоростью они оборвут обременительные путинские поводки и строгие ошейники с шипами, в которых вынуждены сейчас бродить по своей России.

– Есть две точки зрения: одна – отменять санкции против таких бизнесменов, они могут сделать что-то хорошее, в том числе для Украины, а есть другая сторона, в частности, ФБК Навального считает, что надо оставить или ужесточить санкции по отношению к ним – как к соучастникам военных преступлений Путина. Вы на чьей стороне?

Экономики у России вообще нет, и поэтому бесполезно уничтожать то, чего не существует

– Все, что есть у ФБК, это безграничная храбрость и героический образ Навального. Все остальное, от "умных голосований" до других их предложений, весьма и весьма спорно. Никакие санкции ни на какого Путина вообще не действуют. В кратковременном своем эффекте ничтожны. Возможно, они сработают через два, три, четыре года. Но у Путина есть статья дохода, которой его никто не лишит: 140 миллионов человек, из них можно выжимать бесконечное количество налогов, денег и делать с ними все, что угодно. Если ему перестанет хватать денег, он будет вырезать у прохожих на улицах. Он национализирует все, что ему будет надо. Путина не волнуют уже никакие деликатности, соблюдения прав, даже та бюрократия, которой он поначалу хранил определенную верность. Ничто не изменилось – не изменилась интенсивность войны, не изменилась путинская наглость, не изменилось зверюжничание его "орков" в Украине. Не очень пока удачно, но все же получается собрать себе под крылья всю пакость мира, всех террористов, начиная с ХАМАСа, продолжая "Талибаном", представителями отдельных африканских государств, не понимающими, что им надо, но за 50 долларов готовыми присягнуть на верность кому угодно.

– То есть, санкции не мешают ему вести войну?

– Все переоценивают фактор "экономики", не понимая, что экономики у России вообще нет, и поэтому бесполезно уничтожать то, чего не существует. Сейчас есть несколько предприятий, бешено клепающих всякое железо для войны, но это не экономика. Россия держится за счет того, что в ней живет 140 миллионов человек, и они вынуждены зарабатывать себе на жизнь, их можно обкладывать беспощадно данью так, как не снилось нигде ни одному другому государству. Это крохотность зарплат, это ничтожность социальной части жизни, подлость в отношении дорог, благоустройства, возможность ущемить людей и лишить их денег или благ, полагающихся им за эти деньги, возможность забрать эти деньги себе и бесконтрольно расходовать. Поэтому единственное, что может подорвать финансовое благополучие Путина, – это радикальное сокращение числа россиян.

Путин и Навальный

– Вы уже упомянули Навального, назвав его храбрым человеком. Какую задачу решил Путин, устранив политического конкурента?

– Он бездарен во всем – в малом и в большом. Бездарен в войне и бездарно преследует. Он не умеет ничего делать. У него нет де-голевского шика и харизмы, у него нет даже величия председателя Си, у него нет рыцарственности Макрона. Он создал своим руками из Навального легенду, хотя ему надо было бы молиться на такого политического противника. Навальный абсолютно все протесты, могшие перерасти в реальные огневые, сметающие, всегда переформатировал в нечто благородненькое, интеллигентненькое, с фонариками, с "умненькими" голосованиями. Навальный веровал в свободную и прекрасную Россию, не понимая, что это невозможно. В общем, подлинной революции, по крайней мере, большой смуты, поменявшей бы все, в России за последние 15 лет не случилось, благодаря Навальному. А Путин злодейски и тупо убил Навального в тюрьме, причем неважно, как именно его убили… Понятно, что убили, но поскольку все обошлось без реальной судмедэкспертизы, смерть Навального навсегда останется еще одной "железной маской" в истории, еще одним нераскрытым преступлением, и уже возможны любые толкования.

– Смерть Навального добавила страха окружению Путина?

– Было много смертей, которые прочитывались как знаки, не замечались прессой либо замечались недостаточно. Навального сам же Путин разрастил в невероятно яркую, практически сакральную, великую фигуру. Это уже произошло, и с этим ничего не поделаешь. Только потому, что Путин глуп и абсолютно бездарен. Запугать кремлевцев больше, чем они запуганы, невозможно. Вам мерещатся в этом путинском окружении многоходовщики, интеллектуалы? До какой степени Путин – ничтожество? У вас же нет сомнений?

Путин и его приспешники мелкого калибра

– Человек у власти четверть века. Он гениальный селекционер или ему повезло с человеческим материалом в России, что он окружил себя такими людьми, не могущими пикнуть против него?

В окружении Путина нет тех величественных особ, которые, скрипя половицами, шли с табакеркой в спальню Павла

– Конечно, это селекция. Он никогда не потерпел бы и не потерпит никого крупнее себя, умнее себя. А сам он исключительное ничтожество. Все путинское окружение имеет еще меньший калибр, чем он сам. От этих людей ждать нечего. В окружении Путина нет тех величественных особ, которые, скрипя половицами, шли с табакеркой в спальню Павла. Калибр всех путинцев очень мелкий. Путин анекдотически неумен, он редкостно, неправдоподобно даже невежественен. Он не ориентируется в сторонах света. Он не имеет понятия о времени образования религий. Более того, он вдруг заговорил о том, что у римлян в УК была статья, по которой жестоко карали за карманную кражу. Но даже карманы еще не были изобретены. Карманы – это гораздо более позднее приобретение человечества, и ни в каком римском праве ни о каких карманных кражах речи не идет. Он не знает даже этого. Он путает Бисмарка с Робеспьером. Он не знает, что в его РФ существуют ГОСТы на продукты питания. Путин, как ребенок, возится с какими-то картами XVII века, совершая при этом кучу фактологических ошибок. Если мы основательно поковыряемся во всем, что он несет и нес, то обнаружим престарелое существо с уровнем развития пятиклассника средней школы.

– И все-таки, такие влиятельные и публичные люди, как вы, оказались за пределами России, а он на коне…

– Я совершенно счастлив, что оказался за пределами России. Я человек Запада и вернулся в ту среду, которая для меня наиболее естественна и (я не люблю этого слова) любима. Если бы у меня была задача когда-нибудь заниматься политикой или делать реальные революции, возможно, мир был бы другим, потому что я довольно жесток, отважен и авантюристичен. Но я выбрал для себя другую профессию сознательно, я не занимаюсь политикой. Я не считаю, что тот адов позор, та мерзость и та примитивщина, которую уготовил себе Путин, более свидетельствует о какой-то успешности и качестве человека. Он отселекционировал под себя еще меньших, чем он. Что такое – эмиграция, что такое – антивоенщина? Это самые умные в России или самые так называемые светлые? Не фига подобного. Это просто непокорные, это люди с достоинством, которые физиологически не способны подчиняться указкам безграмотного дурака с маниакальными наклонностями.

– Их много или мало в вашем понимании?

– Не так много. В совершенно аналогичной ситуации, в ситуации гитлеризма, было расстреляно только в Германии и сгноено в концлагерях, задушено на допросах в Гестапо порядка 100 тысяч человек. Разница при сходстве режимов колоссальная. Но Германия – страна другого уровня цивилизации, с совершенно иным градусом индивидуализма, воспитанная на идеалах рыцарства. Вспомните хотя бы Ульриха фон Лихтенштейна, Конрада фон Валленрода. Вспомните Тевтонский орден, который никогда не был коллективом, всегда состоял из индивидуалов-рыцарей. Вспомните их науку, что еще там в XII-XIII веках была Хильдегарда Бингенская, потом был физик Теодорих Фрайбергский (и это XII-XIII век). Вспомните, как вела себя Марлен Дитрих. Назовите мне хоть одну актрису сталинского времени, которая бежала бы от Сталина-фюрера и сказала бы, что она рвет окончательно не только с фюрером, не только с Рейхом, но и со страной как таковой. Потом вспомните, сколько у них было блистательных индивидуализированных еретиков, осмелившихся идти против всей самой страшной на тот момент машины католической церкви. Это и Лютер, это и Томас Мюнцер. В немецкой культуре масса протеста, готовности выйти на этот одиночный бой со злом. И поэтому так велико было число противников Гитлера, столько было покушений на него, и такое было мощное, действенное антифашистское движение. В России все это выглядит, несмотря на блистательных людей, которые в ней есть, гораздо более жалко, нежели это было в гитлеровской Германии. Потому что вся русская культура – о покорности начальству, самоедстве, вине. Здесь православие сыграло жуткую роль… У него, конечно, фига сортовая, у интеллигента, крупная, дерзкая фига (как у многих сейчас), но, правда, он никогда ее не вынимает из кармана. Здесь даже не надо глубже искать, не надо пытаться понять, почему протест в России все равно так ничтожно слаб.

Почему Путин – не Гитлер?

– Почему Путин не дотягивает до Адольфа Гитлера? Хотя поставил себе задачу – полное уничтожение Украины как государства...

У Путина все водянистее, и он проигрывает Гитлеру очень сильно

– У Путина нет пролетариата, двух десятков миллионов энергичных, крепких, тупых, здоровых и идеологизированных мужичков. У него нет силы, которая всякую диктатуру приводит в движение. У Кремля нет промышленности, для которой фашистская диктатура и война была бы золотым дном. Того, что несколько заводовладельцев, фаворитов и дружбанов наживаются на этой войне, недостаточно. Это одна сотая того, что нужно. А Гитлер стал Гитлером только потому, что он был истериком и неплохим оратором, бешеным патриотом, преданным своей стране и желающим для нее величия, процветания, блага, добра и торжества над прочими народами. У Путина все водянистее, и он проигрывает Гитлеру очень сильно. Он начал свою миссию – уничтожения Украины, всемирной войны, не отдавая себе отчет, есть ли у него для этого хоть какие-то ресурсы. И сейчас происходит нечто совершенно потрясающее. Поэтому у меня все происходящее, несмотря на пакости Запада, на тяжелое положение на фронте, весьма и весьма оптимистическое состояние. Была восхитительная сказка про птицу Рух, и герой этой сказки для того, чтобы птица сохраняла способность к полету, вырезал из своего тела куски мяса и кормил эту летящую птицу. Сейчас примерно то же самое делает Путин, только он вырезает куски мяса не из себя, а из России и кормит этим свою войну. И он срезал с нее уже столько, что на выживание у нее не осталось никаких шансов. У нее нет шансов на продолжение исторического существования в своих границах и со своей культурой, потому что в жертву войне невосстановимо принесено правосудие.

"От России остается скелет"

– Когда и каким образом может рухнуть путинский режим?

– Не могу сказать, и никто не может, и попытки назвать любые даты были бы спекуляцией. Но действительно, уже показались кости, потому что от этой России отрезается дипломатия, кусок мяса международных отношений, полиция, спецслужбы, медицина, социалка. Путин отрезает и кормит войну, и от России остается скелет. Все отрезанное и скормленное войне выкакивается в виде трупов на линии фронта и не имеет никакого другого смысла и никакой положительной реализации. Я же не берусь быть Кассандрой, а рассказываю вектор – абсолютно вне сомнений, потому что любая, тем более преступная, война требует ее прикармливания, а кормить ее можно только мясом страны – законом, справедливостью, разумом, наукой, культурой, столпами, на которых стоит любое современное, нормальное общество. И Путин действительно щедро кормит. Эти потери уже не могут быть ничем компенсированы, потому что восстановить все эти институты, и так бывшие не слишком хорошими, теоретически возможно, но никто не даст этого времени.

– Вы ставите жесткие диагнозы, а у вас есть чувство сострадания к русскому или к российскому народу?

– Я стараюсь любые эмоции полностью удалять из своей работы. Они, увы, вносят существенные искажения. Их не должно быть, здесь должна быть абсолютная трезвость. Меня там периодически подозревают в русофобии, на которую я имею полное право, потому что меня искусала взбесившаяся Россия. На особую осторожность и неприязнь по отношению к паукам я имел бы право. Но моя профессия и та роль, которую я для себя определил, не позволяет мне замутняться эмоциями.

– Как Путин поменял модель поведения россиян? Это билет в один конец или "путинский фашизм" все же лечится?

– Для того чтобы вылечить германский нацизм, гитлеризм, понадобилось порядка 40 лет. Это единственное вещественное и предметное, чем мы можем оперировать, все остальное – спекуляции. Много было у народов кумиров, диктаторов, в том числе, и эффектных негодяев. Муссолини был довольно эффектным негодяем, притом что Италия от него вылечилась… да я бы не сказал, что до конца, потому что где-то он тлеет, может быть, не у большого количества людей, но, тем не менее, тлеет. Никогда эти все субчики, диктаторы, которые паразитируют на самых страшных, на пещерных качествах человека, не выветриваются. Конечно, теоретически Россию сложно, но можно вылечить. Но будет ли у нее время для того, чтобы пройти все излечительные процедуры, не порвет ли ее раньше? У нее ведь два пути – это либо страшный разгром, поражение от всей Европы (когда та вступит в эту войну тем и или иным образом), либо она закрывается сама в себе и начинает жрать саму себя. Потому, что создан огромный аппарат пожирания людей, и он уже ничем другим заниматься не может и никогда не будет. К тому же нужно не забывать, что действительно еще у России весьма специфическая культура, от которой тоже придется отрекаться. Я понимаю, что все в ужасе и все не понимают меня, но, тем не менее, увы…

От всей русской культуры придется отказаться, в ней нет ничего настолько ценного, незаменяемого, чтобы что-то оставить

– От какой культуры придется отрекаться?

– От всей русской культуры придется отказаться, в ней нет ничего настолько ценного, незаменяемого, чтобы что-то оставить. Мои слова звучат чудовищно... но этот Толстой воспитал поколение русских людей на чудовищной лжи о войне 1812 года. Он, называющий Бородинскую битву победой, не задумывается ни на секунду над тем, что все эти люди, проникновенно целующие перед Бородинской битвой икону, могли ли не целовать? И что бы с ними было, если бы они не целовали? Что это армия крепостных рабов, которая сейчас будет драться и умирать за то, чтобы ими оставаться. Мы можем расковырять практически любое произведение русской литературы и везде обнаружим мерзкий грибок, плесень, которая и сформировала такое удивительное явление, как Россия.

– Очень высокомерная точка зрения. Того же Толстого читают во всем мире, и он признан писателем для всех времен и народов, в Голливуде экранизировали много раз "Войну и мир" и другие произведения.

– Голливуд экранизировал десятки тысяч сюжетов. Хороший сюжет про страдания самок в мехах и в бриллиантах – это всегда большая радость для Голливуда. Особенно с экзотической аранжировкой этих самок, долго ищущих, куда пристроить многострадальную вагину, и заканчивающих это все не вполне корректной рекламой РЖД с возможностями новых паровозов. Не надо путать книгу с любой ее экранизацией. Экранизация – это великолепная вещь, которая умеет вытравить все лишние, вредные, ненужные смыслы. А сюжет, конечно, почему бы и не использовать. Все равно есть такая часть света, у нее своя живописная сюжетная история, но к русской культуре все это никакого отношения не имеет.

Беда по имени "Путин"

– В Орске, в Оренбургской области, люди лишились домов, имущества, есть и смертельные случаи. Как вы оцениваете поведение людей, попавших в беду, и поведение начальства?

– Я не отметил для себя никаких особенностей. Год назад было похожее наводнение, оно забылось. К тому же, этот потоп произошел после (в Украине) взрыва Каховского водохранилища. Здесь кретинизм, попытки строить из говна и палок гидротехнические сооружения, что абсолютно невозможно. У себя в канале я выложил видео того, как пытались чинить эту плотину, когда она дала на сухой стороне первое пузырение и первые так называемые вытоки, это бывает с земляными дамбами.

– Как именно ее чинили?

– Версию о том, что плотину прогрызла мышь, все уже знают, но то, как ее чинили, может стать новым удивительным откровением. Туда привезли громадного попа. Этот поп, вероятно, мог быть и приглашен для того, чтобы утрамбовать насыпную дамбу, но он был не до такой степени велик, чтобы запрессовать грунты, поэтому он просто исполнил пару хитов на старославянским языке, подымил, предал мышь анафеме и быстро смылся с плотины. И все решили, что все в порядке. При этом присутствовало и местное начальство, и местные люди, и все успокоенно разошлись спать. Это было ровно за 12 часов до вскрытия плотины. Россияне выбрали для себя эти беды, они называются двумя словами – "Путин" и словом "Россия". Они согласны на это. Посмотрите, сколь высок был процент в городе Орске голосовавших за продолжение диктатуры грязи, безнадеги, отключенных социальных лифтов, войны и наплевательства на людей. Сейчас они получили за свою веру в Путина, как это ни жестоко звучит. И их страдания, вероятно, еще усугублялись тем, что мимо них на такой царственной древнеегипетской ладье курсировал генерал МЧС с огромной свитой. Причем у него было выражение лица, как у Рамзеса V во время прогулки по Нилу. Но Рамзес V еще и бросал белые лотосы на воду и что-то типа зефирок, которые на тот момент были в Египте. Сейчас этим людям больно, но они не поняли, судя по всему, не связали свое горе с тем, кто им это горе причинил. Они могли бы на выходных мотаться на Багамы, в Париж, быть безумно состоятельными. У них отбирается такое количество денег, которое могло бы обеспечить им не легко смываемые хибары, а достойную жизнь. Тем не менее они упорно не хотят достойной жизни.

– Исторический урок, связанный с этим наводнением, им не пойдет впрок?

– Не пойдет впрок. При наводнении ровно год тому назад тоже много-много домов ушло под воду, много-много наблюдалось случаев мародерства, много-много было парализованных, инсультных, безногих, просто перепуганных людей. Ведь Россия – невероятная страна, в ней, когда объявляется чрезвычайное положение, звучат сирены, и человек знает, что это наводнение, он бежит не на чердак, а в подпол.

– Скажите что-нибудь хорошее, оптимистическое, чтобы закончить на какой-то положительной ноте…

– Россия представляет угрозу не только для Украины, Польши, Прибалтики (Радио Свобода использует выражение "страны Балтии" - прим. ред.), она в состоянии создать кромешный ад для всей планеты... Плюс на другом конце Земли существует Трамп, который тоже тот самый последний штрих, тот последний мазок, которого не хватало для того, чтобы гарантировать планете быстренькое сгорание в ядерном пламени. Поэтому все держится, несмотря на бесконечные прогнозы, нытье, на тяжелые пессимистические предсказания политологов, тяжелое положение на фронте (хотя там, в общем, довольно стабильная ситуация на данный момент). Посмотрите у меня в телеграм-канале, где я выкладываю что-то о положении на фронте. Причем я в основном беру русские видео, видео с русской стороны, то, которые снимают сами "орки" про себя.

– В Кремле планируют создать Министерство патриотического воспитания на базе Росмолодежи. Удастся ли вырастить новых пионеров и комсомольцев?

– Нет. Никогда русская культура в своем потенциале не сравнится во влиянии, в тротиловом эквиваленте, с европейской, американской, с Голливудом. Совсем недавно провели опрос, собрали первый урожай патриотической пропаганды с русских школьников-подростков, и опять все называют героем Человека-паука, Железного человека, Арагорна из "Властелина колец", и какой-то совсем ничтожненький, жалкий процент назвал героями персонажей СССР, Второй мировой войны, там всяких Жуковых, Космодемьянских. Вспомни абсолютный триумф фильма "Властелин колец". России с ее этой ложной великой культурой противопоставить гномикам Толкиена, разумеется, оказалось нечего. Ни одна "Война и мир" в своем кассовом успехе и в своем умении пробороздить по извилинам очередную кровоточивую, дымящуюся полосу никогда не сравнится. В схватке, что происходит сегодня, ей не выиграть. Выяснилось, что война и мир Бильбо Бэггинса гораздо интереснее, чем в схватке Пьера Безухова и гораздо больше рассказывает о человеке, чем поделки Толстого. Этот красивый индивидуализм, западный авантюризм Толкиена, его культ свободы всегда будет актуальнее, чем все эти страсти нафталиновых персонажей русской литературы.

– Но есть пропаганда…

– Пропаганда не изготавливает национальных идолов, а ими манипулирует и оперирует. Изготавливать – дело культуры. И мы видим очень скромный интеллектуальный уровень пропагандистов, всяких скабеевых, норкиных, блохастиных. Создавать их некому, и шансов сейчас сделать эти идеалы, идолы гораздо меньше даже, чем шансов сварганить марсоход или коллайдер. Наикрупнейшие писатели сегодняшнего дня, Глуховский, Быков, Акунин – серьезные персонажи для тех, кто любит литературу, кто растет под влиянием ее, в эмиграции. Остались в России крайне примитивные середнячки, не плохие, не хорошие, никакие. Прилепин, Водолазкин. Или совсем там мелочевка, типа Цыпкина, Проханова. Он потрясающий, конечно, гремуч и архаичен, как найденный на чердаке советский рукомойник с соском. И что бы ни происходило, как бы ни менялась жизнь, он, как вплавленный в янтарь жук, абсолютно не меняется и только улыбается из этого своего советского палеозоя. Какими силами они создадут конкурентоспособную культуру? Уехали все знаковые, сильные музыканты, например. Но Лепсы и Бузовы, остались никому не нужные середнячки, и сейчас они захватили рынок, подогревают свирепство, подогревают сами "охоту на ведьм". Они больше всего боятся, что реальные хозяева и творцы культуры, которые могут влиять на умы, вернутся и снова загонят середнячков в их стойла, оттеснят от тиражей и концертных площадок.