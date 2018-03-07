Скрипаль отравлен нервно-паралитическим веществом

Бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом. Об этом сообщили в полиции Великобритании.

Название вещества не уточняется. Следователи выясняют, наличие этого вещества на территории королевства и способы его доставки в страну.

Сегодня о том, что эксперты определили вещество, которым предположительно отравили бывшего офицера ГРУ, сообщила глава МВД Великобритании Эмбер Радд.

Ранее стало известно, что расследованием отравления Скрипаля и его дочери будет заниматься контртеррористическое подразделение полиции Великобритании.

Сергей Скрипаль – бывший полковник ГРУ. В России его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году его обменяли на российских агентов, разоблачённых в США. 4 марта Скрипаля и его дочь нашли в бессознательном состоянии на скамейке в торговом центре в Солсбери. Их доставили в больницу с симптомами отравления сильнодействующим синтетическим веществом. Позже с признаками легкого отравления были госпитализированы двое британских полицейских, которые занимались делом Скрипаля.