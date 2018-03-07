Эксперты определили вещество, которым могли отравить Скрипаля

Эксперты определили вещество, при помощи которого мог быть отравлен Сергей Скрипаль, бывший агент британской разведки в России, переданный Лондону после обмена обвиняемыми в шпионаже. Об этом сообщила представитель МВД Великобритании Амбер Радд. Выступая после заседания правительственной комиссии по чрезвычайным вопросам "Кобра", где обсуждалось произошедшее, Радд сказала: "Сейчас мы знаем больше о содержании вещества, и полиция сделает сегодня еще одно заявление, где сообщит подробности".

Радд также предостерегла от спекуляций по делу. По ее словам, следует убедиться, что полиция и другие службы могут полноценно продолжать расследование. "Нам нужно сохранять хладнокровие и следить за тем, чтобы мы собрали все доказательства, которые возможны", – заявила представитель властей. Источники, близкие к британской разведке, сообщили, что результаты токсикологических анализов станут известны в ближайшие дни.

В среду во второй половине дня в центре Солсбери возобновилась деятельность полиции, когда около десятка полицейских машин, пожарных машин и машин скорой помощи прибыли в центр города. Внимание было сосредоточено на Сарум Хаусе по соседству с рестораном "Зиззи", одним из мест, оцепленных полицией. Сообщается, что темноволосая женщина была вывезена сотрудниками полиции и доставлена в машину скорой помощи.

Живший в Британии бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которые, возможно, стали жертвами отравления, находятся в критическом состоянии в реанимации в одной из британских больниц. Об этом заявили в среду британские полицейские, обратившиеся к свидетелям с просьбой представить любую информацию по делу о возможном отравлении Скрипаля, который ранее был осужден в России по статье о шпионаже, а затем в рамках обмена передан Лондону.

Скрипаль, которому 66 лет, и Юлия, 33 года, были обнаружены без сознания в воскресенье на скамейке возле торгового центра в городе Солсбери на юге Англии. Полиция заявила, что хотела бы поговорить с каждым, кто посетил два места в городе, где, как полагают, побывали Скрипаль и его дочь, пиццерию "Зиззи" и паб Bishop's Mill.

В настоящее время основное внимание уделяется установлению того, что привело к тяжелому заболеванию этих людей, сказал Марк Роули, глава контртеррористической полиции Лондона, отвечающий за расследование. Би-би-си пишет, что медики до сих пор не идентифицировали вещество, которое, как считается, привело к отравлению. Профессор Элистер Хэй из Университета Лидса сказал, что результаты тестов могут занять несколько дней.

Двое полицейских, оказавшихся в районе загрязнения, прошли лечение в больнице по поводу незначительных симптомов, которые, как полагают, были связаны с зудом в глазах. Сотрудник службы экстренной помощи также остается в больнице.