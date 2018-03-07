Стрелку из Флориды предъявили официальное обвинение

Коллегия присяжных в американском штате Флорида предъявила обвинения Николасу Крузу. 14 февраля он устроил стрельбу в одной из школ в городе Паркленд.

Круза обвиняют в предумышленном убийстве 17 человек и 17 случаях покушения на убийство. Если флоридского стрелка признают виновным, то ему грозит пожизненное заключение либо смертная казнь.

19-летний Круз, купил свою штурмовую винтовку законным путем, несмотря на его явные признаки тревожного и насильственного поведения. ФБР признало, что в январе оно получило предупреждение, что Круз может запланировать массовую стрельбу, но агенты не смогли его отследить. Местная полиция заявила, что они знали о поведении Круза перед стрельбой. Его мать неоднократно вызывала полицию из-за приступов насилия у сына.