Правозащитники потребуют начать расследование против Слуцкого

Международная правозащитная организация Amnesty International сегодня проведет одиночный пикет у здания Государственной думы России с требованием начать расследование в отношении депутата Леонида Слуцкого, о домогательствах которого заявили несколько журналисток. Об этом сообщается на странице правозащитной организации в фейсбуке.

В заявлении правозащитников говорится, что они не дадут замолчать и забыть факты сексуального харассмента и призовут к ответу депутата Слуцкого и его коллег, которые покрывают его и высмеивают жертв.

О домогательствах со стороны Слуцкого заявили продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук и заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе. Журналистка Би-би-си Фарида Рустамова заявила, что располагает аудиозаписью разговора, в котором политик допускал неоднозначные высказывания. Би-би-си опубликовала расшифровку их диалога.

Глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева заявила в эфире "Эха Москвы", что не верит обвинениям в адрес Слуцкого, и посоветовала журналисткам "одеваться поприличнее" и не приходить в Думу, если им страшно. Поменять работу предложил журналисткам и председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев обвинил журналисток в том, что они "унизили профессию", не рассказав о произошедшем с ними сразу. Сами журналистки ранее говорили, что боялись придавать эту информацию огласке из-за страха потерять работу.

Слуцкий отрицает все обвинения и называет их "бредом". 7 марта стало известно, что некоторые из пострадавших журналисток уже обратились в прокуратуру. Комиссия Госдумы по этике попросила Слуцкого в письменном виде ответить на обвинения в сексуальных домогательствах.