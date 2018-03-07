В Госдуме посоветовали журналисткам "одеваться поприличнее"

Глава комитета Государственной думы России по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявила, что не верит обвинениям в домогательствах в адрес депутата Леонида Слуцкого. Чиновник посоветовала журналисткам "одеваться поприличнее" и не приходить в думу, если им страшно.

Плетнева считает, что Слуцкий мог "пошутить что-нибудь", но не оскорблять.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, поздравляя журналисток парламентского пула с 8 марта, заявил, что если им опасно работать в думе, то следует поменять работу.

По информации Би-би-си, думская комиссия по этике рассмотрит информацию о домогательствах Слуцкого после 19 марта. Пока что депутата попросили письменно объяснить обвинения.

Накануне журналистка Би-би-си Фарида Рустамова открыто обвинила в домогательствах депутата Леонида Слуцкого. По ее словам, она располагает аудиозаписью разговора, в котором политик допускал неоднозначные высказывания. Би-би-си опубликовала расшифровку их диалога.

Ранее о непристойном поведении парламентария сообщил телеканал "Дождь" со ссылкой на трех журналисток, работающих в парламентском пуле. О домогательствах со стороны Слуцкого заявили продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук и заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе.

Слуцкий отрицает все обвинения. В разговоре с РБК он назвал "бредом" обвинения со стороны журналисток. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал проверить эти сообщения, подчеркнув, что не считает нормальным такое поведение.

Глава союза журналистов Москвы Павел Гусев в эфире телеканала RTVI осудил журналисток за то, что они не сразу рассказали о домогательствах. Он отметил, что на этичность нужно проверить не только действия Слуцкого, но и поведение самих журналисток.