8 марта у Госдумы прошли одиночные пикеты с требованием привлечь Леонида Слуцкого к ответственности и начать в отношении него расследование. В акции приняли участие активисты правозащитной организации Amnesty International и и кандидат в президенты России Ксения Собчак. Она пришла к Госдуме с плакатом "Депутаты, мы вас не хотим". Сегодня же депутат Госдумы от ЛДПР Леонид Слуцкий, которого несколько журналисток обвинили в домогательствах, попросил прощения у женщин, которым "когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания". Об этом он написал в своем поздравлении с 8 марта, опубликованном в Фейсбуке.