Беспилотные грузовики Tesla перевезли первый груз

Компания Tesla впервые выполнила доставку товара с помощью своих беспилотных грузовиков Tesla Semi. Об этом в своем инстаграме сообщил основатель компании Илон Маск.

Первым грузом стали аккумуляторы, произведённые на заводе Tesla Gigafactory 1 в штате Невада. Оттуда грузовики доставили груз на завод Tesla в Калифорнии. Расстояние между пунктами назначения составляет около 425 километров. Дорога занимает примерно 4,5 часа.

Ожидается, что серийное производство Tesla Semi стартует в 2019 году, а в 2020 году – начнутся первые поставки заказчикам.

