Трамп утвердил импортные пошлины на сталь и алюминий

Дональд Трамп подписал указ о введении импортных пошлин на сталь (25 процентов) и алюминий (10 процентов). Распоряжение не касается Канады и Мексики.

Президент США объявил о намерении ввести импортные пошлины на сталь и алюминий на встрече с руководителями 15 крупнейших металлургических американских компаний 1 марта.

В ответ на это Евросоюз заявил, что может принять ответные меры и начать взымать пошлины на некоторые виды продукции из Соединённых Штатов. Президент Евросоюза Дональд Туск заявил, что решение Трампа влечет за собой риск серьезного торгового спора между США и остальным миром, включая ЕС.