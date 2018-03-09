Манафорт не признает вину и настаивает на суде присяжных

Бывший глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт не признал вину по выдвинутым против него дополнительным обвинениям, в числе которых – банковские махинации и искажение данных в налоговых декларациях. Об этом сообщает "Голос Америки". Слушания по делу начнутся 10 июля. Манафорт настаивает на суде присяжных.

Спецпрокурор Роберт Мюллер выдвинул эти обвинения в рамках расследования дела о предполагаемом вмешательстве в выборы в США в 2016 году, возможном воспрепятствовании правосудию и финансовых преступлениях.

Манафорт считает незаконными действия спецпрокурора, предъявившего ему обвинения в отмывании денег по эпизодам, связанным с его лоббистской деятельностью задолго до президентских выборов 2016 года. Одно из них касается его деятельности как консультанта бывшего президента Украины Виктора Януковича и Партии регионов.

На выходе из здания суда неизвестный мужчина бросил в Манафорта российский флаг, назвал его "предателем" и обвинил в "продаже Америки русским", сообщает NBC.

В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США. Спецпрокурор Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва свою причастность к выборам в других государствах категорически отвергает. Президент Трамп отрицает, что его предвыборный штаб вступал в сговор с Россией.