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СМИ: Обама ведет переговоры с Netflix о собственном шоу

Барак и Мишель Обама

Бывший президент США Барак Обама ведет переговоры с компанией Netflix о запуске собственного шоу. Об этом сообщает New York Times.

По данным источников издания, Netflix готова заплатить Обаме и его жене за эксклюзивное шоу, которое будет доступно только на стриминговой платформе (сейчас она насчитывает около 118 миллионов подписчиков по всему миру). Количество эпизодов и формат шоу пока неизвестны. Сумма сделки не разглашается.

Сообщается, что Обама не собирается использовать шоу для критики политики действующего президента США Дональда Трампа, а хотел бы посвятить его "вдохновляющим историям".

Помимо Netflix, заинтересованность в сотрудничестве с экс-президентом выразили Apple и Amazon.

Барак Обама был президентом США с 2009 по 2017 год.

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