WSJ: адвокаты Трампа договариваются о завершении расследования

Адвокаты президента США пытаются договориться со спецпрокурором Робертом Мюллером об условиях дачи показаний по делу о вероятном вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник. По словам собеседника издания, юристы Дональда Трампа хотят организовать встречу в обмен на скорейшее прекращение расследования.

The Wall Street Journal отмечает, что президент Соединённых Штатов согласится дать показания спецпрокурору, если тот назначит точную дату части расследования, касающегося самого Трампа. Речь может идти о двух месяцах после беседы. Кроме того, адвокаты Трампа хотели бы ограничить круг вопросов во время дачи показаний. Они считают, что Мюллер должен сосредоточиться на увольнении бывшего директора ФБР Джеймса Коми и советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

Источник The Wall Street Journal подчеркнул, что Мюллер пока не вызывал Трампа для дачи показаний. Но адвокаты подтвердили, что беседа состоится в ближайшие месяцы.

Ранее стало известно, что адвокаты президента США хотят отсрочить встречу своего клиента со спецпрокурором. При этом сам Трамп заявил, что готов встретиться с Мюллером и ответить на вопросы расследования о возможных связях своего предвыборного штаба с Кремлём.

В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США. В начале августа 2017 года спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования "российского следа" в выборах в 2916 году. Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва свою причастность к выборам в других государствах отвергает. Президент США неоднократно заявлял, что не имел сговора с Россией.