Жители Волоколамска вышли на митинг против мусорного полигона

Несколько сотен человек собрались на митинг в подмосковном Волоколамске. Жители города протестуют против работы мусорного полигона "Ядрово". Участники митинга держат в руках плакаты с надписями "Нет мусорному геноциду".

Ожидается, что на митинг приедет кандидат в президенты России Ксения Собчак.

Ранее местные активисты пытались перекрыть дорогу грузовикам, которые везли отходы на полигон. Нескольких участников акции задержали полицейские. Активисты сообщили о применении к протестующим силы.

Жители Волоколамска жалуются на неприятный запах, который исходит от полигона "Ядрово" и ощущается во всех районах города. Подмосковные власти заявляют, что не готовы полностью ликвидировать свалку. Несколько дней назад на полигоне был объявлен режим чрезвычайной ситуации из за выброса так называемого мусорного газа.