Под Волоколамском продолжилась акция против полигона "Ядрово"

В районе подмосковного Волоколамска продолжается акция протеста местных жителей против мусорного полигона "Ядрово". Ее участники вновь пытаются перекрыть дорогу грузовикам с отходами, сообщает "Интерфакс". Протестующие рассказывают, что полиция уже задержала нескольких человек и пытается оттеснить собравшихся от дороги.
Накануне сотрудники правоохранительных органов задержали более десяти участников акции. Позднее на них составили протоколы об административных правонарушениях. Активисты сообщали о применении силы к протестующим.
Жители Волоколамска жалуются на неприятный запах, который исходит от полигона "Ядрово" и ощущается во всех районах города. Подмосковные власти заявляют, что не готовы полностью ликвидировать свалку, на которой несколько дней назад был объявлен режим чрезвычайной ситуации.
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