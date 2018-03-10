Собчак поддержала требования волоколамцев о закрытии "Ядрова"

Кандидат в президенты Ксения Собчак выступила в субботу, 10 марта, на митинге перед жителями подмосковного города Волоколамска. В последнее время горожане настойчиво требуют закрыть мусорный полигон рядом с Волоколамском. В частности, протестные акции состоялись 8 и 9 марта у въезда на полигон "Ядрово". Несколько десятков местных жителей пытались перекрыть дорогу к полигону, преградив путь мусоровозам. Но полиция разгоняла протестующих. Были задержанные – в честверг десять человек, в пятницу ещё несколько.

На встречу с кандидатом в президенты Ксенией Собчак пришли, по оценкам местных активистов, от четырёх до пяти тысяч человек. Акция была согласована. Как сообщает издание "Ведомости", перед приездом Собчак местная адинистрация распорядилась закрыть въезд мусоровозов на полигон.

Собчак потребовала отправить в отставку местное муниципальное руководство и губернатора Московской области Андрея Воробьева.