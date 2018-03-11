В Петербурге активисты движения "Весна" провели акцию "Звон цепей"

Десять активистов движения “Весна” провели в Петербурге перформанс под названием “Звон цепей”: они собрались в одном из внутренних дворов на Большой Конюшенной улице, оделись так, чтобы быть максимально похожими на заключенных, потом опутали себе ноги цепями и в таком виде прошли по Невскому проспекту. Импровизированная колонна “заключенных” символизировала уже арестованных перед президентскими выборами активистов из “списка двадцати”, составленного Центром по борьбе с экстремизмом, и тех, кого еще могут арестовать, поскольку они тоже значатся в этом списке.

Участники акции указывают, что на данный момент арестованы 3 человека: координатор “Открытой России” Андрей Пивоваров, активист “Весны” Артем Гончаренко, получивший 25 суток ареста за то, что во время акции “Забастовка избирателей” высунул в окно желтую надувную утку, и суд счел, что, находясь у себя дома, он участвовал в митинге, а также координатор штаба Навального Денис Михайлов.

Активисты возмущены, что Михайлов был привлечен к ответственности два раза за участие в одной и той же акции и в сумме получил за нее 55 суток ареста.

Но, по словам активиста Андрея, цель акции – поддержать не только людей из “списка двадцати”: все знают, что перед выборами по Петербургу прокатилась также волна избиений активистов – и тех, кто находится в этом списке, и тех, кого там нет. Участники акции считают и аресты, и избиения связанными событиями – предупреждением возможных акций протеста. На шее у каждого участника перформанса был плакат с именем арестованного активиста – или того, кому еще только грозит арест. В качестве лагерных номеров на груди у “заключенных” была дата президентских выборов 18.03.2018.