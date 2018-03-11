"Звон цепей" в Петербурге

В Петербурге активисты демократического движения "Весна", волонтёры штаба Навального и "Открытой России" провели на Невском проспекте перформанс под названием "Звон цепей". Импровизированная колонна "заключенных" символизировала уже арестованных перед президентскими выборами активистов из "списка двадцати", составленного Центром по борьбе с экстремизмом, и тех, кого еще могут задержать, поскольку они тоже значатся в этом списке. Участники акции расценивают подобные списки как средство давления на гражданских активистов перед предстоящими президентскими выборами.