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"Звон цепей" в Петербурге

"Звон цепей" в Петербурге
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В Петербурге активисты демократического движения "Весна", волонтёры штаба Навального и "Открытой России" провели на Невском проспекте перформанс под названием "Звон цепей". Импровизированная колонна "заключенных" символизировала уже арестованных перед президентскими выборами активистов из "списка двадцати", составленного Центром по борьбе с экстремизмом, и тех, кого еще могут задержать, поскольку они тоже значатся в этом списке. Участники акции расценивают подобные списки как средство давления на гражданских активистов перед предстоящими президентскими выборами.

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