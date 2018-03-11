Миссия ОБСЕ в Ужгороде "усилила мониторинг" ситуации в Закарпатье

Миссия ОБСЕ усилила мониторинг обстановки в Ужгороде и продолжит следить за ситуацией при помощи патрулирования из Ивано-Франковска. Таков ответ миссии ОБСЕ на запрос издания "Украинская правда".

10 марта глава министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что ОБСЕ сообщила ему об открытии наблюдательной миссии в Закарпатье. В публикации "Украинской правды" выражается сомнение в точности заявления Сийярто, поскольку для направления миссии нужен консенсус в ОБСЕ, а Киев возражает против этого. Не было сообщения о развертывании наблюдательной миссии ОБСЕ и на сайте правительства Венгрии, говорится в публикации.

Ранее, Общество венгров Закарпатья, на офис которого было совершено два нападения, призвало развернуть в области постоянную миссию ОБСЕ. С таким же призывом выступил и Будапешт.

7 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о направлении миссии наблюдателей ОБСЕ на Закарпатье как о свершившемся факте, отметив, что в Будапеште приветствуют такой шаг.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что не видит оснований для направления наблюдателей в регион, одновременно подчеркивая, что следует прекратить российские провокации в области, отмечает украинское издание.



5 марта Климкин высказал предположение, что Россия стоит за недавними нападениями на Венгерский культурный центр в Ужгороде. Климкин написал в твиттере, что "уши России торчат повсюду". Так он прокомментировал инциденты 4 февраля и 27 февраля, когда в здание были брошены "коктейли Молотова".