В деле об "аргентинском кокаине" появились показания о Ковальчуке

Первый секретарь посольства России в Аргентине Олег Воробьев, отвечающий за безопасность диппредставительства, в течение двух лет созванивался и встречался с бизнесменом Андреем Ковальчуком, которого следователи считают организатором поставки почти 400 кг кокаина из Латинской Америки в Россию. Именно Воробьева, как следует из материалов уголовного дела о контрабанде наркотиков, с которыми ознакомился корреспондент РБК, первым насторожили чемоданы Ковальчука в подсобке посольской школы, и он предложил их вскрыть. Олег Воробьев на вопросы РБК отвечать не стал.

Следователи считают, что чемоданы с кокаином должны были вылететь в Москву еще в декабре 2016 года — военным самолётом из Монтевидео, вместе с вещами российского посла Виктора Коронелли. Однако незадолго до рейса дипломаты и полиция двух стран узнали о содержимом груза и помешали его отправке.

Шанс послать наркотик в Россию уже под контролем спецслужб представился через год, говорится в публикации РБК. Тогда в Аргентину прилетел следующий российский специальный самолёт. За это время ФСБ и дипломаты сорвали как минимум одну попытку Ковальчука вывезти чемоданы самостоятельно.

При этом, согласно материалам дела, Ковальчук передавал посылки в Россию через сотрудников посольства с 2012 года, и минимум один раз при этом использовался военно-транспортный самолет.

Об обнаружении 389 кг кокаина на территории российского посольства в Буэнос-Айресе в феврале 2018 года рассказала министр безопасности Аргентины Патриция Буллрич. После контролируемой поставки наркотика в Москву были арестованы шесть человек — три предполагаемых сообщника контрабандистов в России, руководители фонда "Русские православные меценаты в Латинской Америке" (MORAL)​ Иван Близнюк и Александр Чикало в Аргентине (в материалах российского уголовного дела они не упоминаются) и Андрей Ковальчук в Германии, информирует агентство РБК.