РБК: бюджетники сообщают о резком росте зарплат перед выборами

С начала года у ряда работников бюджетной сферы – врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников в несколько раз выросли зарплаты. Об этом сообщает РБК. В некоторых случаях речь идет о пятикратном месячном окладе.

Так, в два раза выросли зарплаты в московской городской клинической больнице имени Боткина. Об этом рассказал изданию сотрудник больницы. Об увеличении зарплат в два-три раза сообщили и врачи научно-исследовательского института глазных болезней им. Гельмгольца. В межрегиональном профсоюзе здравоохранения "Действие" рассказали, что сообщения о резком повышении зарплат поступают из регионов, в частности, из Новгородской области и Ижевска.

Существенно выросли зарплаты и у преподавателей вузов. Так, по расчетам активистов Московского государственного университета, весь научный и преподавательский состав получил пятикратный месячный оклад.

В департаменте экономической политики Москвы объяснили, что речь идет о выполнении "майских указов", согласно которым к 2018 году зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников должны составлять 200 процентов от средней по региону.

В мае 2012 года Владимир Путин, вступая в должность президента России, подписал 11 документов с поручениями правительству, известных как "майские указы". Они были направлены на повышение качества жизни россиян, в том числе зарплат врачей и учителей. На пресс-конференции в декабре Путин утверждал, что указы исполнены на 94 процента. Однако добавил, что "нерешенных вопросов больше, чем того, что удалось сделать".

По данным Росстата на январь, средние зарплаты врачей по России выросли на 28 процентов (до 72 тысяч рублей), научных сотрудников на 37 процентов (до 87 тысяч рублей), а преподавателей вузов на 21 процент (до 77 тысяч рублей).