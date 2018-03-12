В Москве у Госдумы прошли пикеты в защиту депутата Слуцкого

В Москве у здания Государственной думы прошли одиночные пикеты в поддержку депутата Леонида Слуцкого, которого обвинили в домогательствах журналистки, работающие в российском парламенте. Участники акции держали в руках плакаты: "Леонид Слуцкий – патриот России, враг Запада, настоящий человек", "Очередные заказные обвинения прозападных журналистов, хватит считать людей дураками", сообщает телеканал "Дождь".

8 марта у Госдумы прошли одиночные пикеты с требованием привлечь Леонида Слуцкого к ответственности и начать в отношении него расследование. Акцию организовала международная правозащитная организация Amnesty International, в ней также приняли участие журналисты. Одиночный пикет против Леонида Слуцкого провела кандидат в президенты России Ксения Собчак. Требование об отставке депутата поддержал и оппозиционер Алексей Навальный.

Ранее о домогательствах со стороны Слуцкого заявили продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук, заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе и журналистка Би-би-си Фарида Рустамова.

В Госдуме в ответ посоветовали журналисткам "одеваться поприличнее", не приходить в парламент, если им страшно, и даже поменять работу.

Слуцкий отрицает все обвинения и называет их "бредом". 8 марта в опубликованном в Фейсбуке поздравлении депутат попросил прощения у женщин, которым "когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания".