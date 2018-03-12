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Глава МВД Словакии подал в отставку из-за убийства журналиста

Роберт Калиняк объявил о своей отставке с поста главы МВД Словакии, Братислава, 12 марта 2018 года

Министр внутренних дел Словакии Роберт Калиняк подал в отставку. Причиной послужило недавнее убийство журналиста Яна Куциака. Увольнения главы МВД требовали десятки тысяч человек на демонстрациях, которые прошли в минувшие выходные.

Митинги и демонстрации протеста – как уверяют наблюдатели, самые многочисленные за два последних десятилетия – прошли в 50 городах Словакии. Участники акций призывали к отставке правительства и досрочным парламентским выборам. Это предложение поддержал и президент Словакии Андрей Киска. По его словам, граждане республики больше не доверяют властям.

Журналиста Яна Куциака убили 25 февраля. Он работал в редакции сайта Aktuality.sk. В сотрудничестве с международным Центром по исследованию коррупции и организованной преступности Куциак расследовал возможные связи словацких политиков с итальянской мафией. В полиции отметили, что убийство может быть связано с журналистской деятельностью Куциака. После убийства журналиста несколько членов кабинета министров Словакии подали в отставку.

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