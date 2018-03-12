Власти Москвы согласовали митинг "Левого фронта" 19 марта

Власти Москвы согласовали проведение митинга вечером 19 марта – на следующий день после выборов президента России. Об этом сообщил ТАСС сотрудник пресс-службы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции. По его словам, митинг согласован в сквере на Суворовской площади. Количество участников – до тысячи человек.

Заявку на акцию неделю назад подали активисты движения "Левый фронт". Организаторы указали, что тема митинга – обсудить итоги выборов и дать оценку честности и законности проведения выборов и подсчета голосов избирателей.

Выборы президента России назначены на 18 марта. На них зарегистрированы 8 кандидатов, в том числе действующий президент России Владимир Путин, который баллотируется уже на четвертый срок. Ранее кандидат в президенты Ксения Собчак подала жалобу в Верховный суд на участие Путина в выборах на пост главы государства. Она настаивала, что решение Центральной избирательной комиссии о регистрации Путина было неконституционным, так как согласно основному закону России президент страны может править не более двух сроков подряд. Суд отклонил жалобу Собчак.