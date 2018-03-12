Порошенко призвал ЕС признать Россию страной-агрессором

Президент Украины призвал Евросоюз признать Россию страной-агрессором и стороной конфликта на востоке Украины. Петр Порошенко выступил с таким заявлением во время встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

Президент также обратился с странам-членам ЕС с просьбой предоставить Украине оборонительное оружие и направить в Донбасс вторую миссию послов комитета по политической безопасности ЕС для ознакомления с ситуацией в регионе. Порошенко напомнил, что первая миссия побывала на Украине в сентябре 2015 года.

Кроме того, украинский президент призвал Брюссель ввести санкции в отношении лиц, которые организовывают выборы президента России в аннексированном Крыму.

Порошенко также заявил, что Киев предложил Евросоюзу отказаться от строительства газопровода "Северный поток – 2". По словам президента, этот проект "Газпрома" угрожает энергетической безопасности Украины и Евросоюза.

Ранее стало известно, что Евросоюз продлил на полгода санкции в отношении 150 российских граждан и 38 компаний. Ограничения связаны с угрозой территориальной целостности и независимости Украины.

Евросоюз и США ввели санкции против Кремля в 2014 году из-за российской аннексии Крыма и вмешательства в конфликт в Донбассе. Москва называет присоединение полуострова "восстановлением исторической справедливости", а участие в войне на Украине отрицает.