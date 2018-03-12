СБУ провела обыски у подозреваемых в антиукраинских акциях

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски у подозреваемых в организации антиукраинских акций. Об этом сообщила представитель СБУ Елена Гитлянская.Она уточнила, что по всей стране прошло 25 обысков. В процессе были изъяты пропагандистские материалы, оружие и взрывчатка.

Как сообщает украинская пресса, в частности, СБУ пришла в дом киевского журналиста Юрия Лукашина. Обыск в его доме проводился в рамках уголовного дела об информационной агрессии против Украины со стороны "неустановленных представителей Российской Федерации и оккупационных властей Крыма". "Принадлежность к профессии не может быть индульгенцией от законной ответственности за антигосударственные действия", - подчеркнула Гитлянская.

В феврале президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. Согласно документу, неподконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской областей признаны временно оккупированными. Россия в законе названа страной-агрессором. Это значит, что ответственность за нарушение прав и свобод человека в регионе Украина возлагает на Российскую Федерацию. В российском МИД тогда заявили, что документ создаёт угрозу для выполнения Минских соглашений по урегулированию вооружённого конфликта на востоке Украины.