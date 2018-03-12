Сборную Греции по футболу могут отстранить от участия в турнирах

Международная федерация футбола может отстранить Грецию от участия в международных соревнованиях из-за того, что российский бизнесмен Иван Саввиди выбежал на поле с оружием в матче между командами ПАОК и АЕК. Об этом в Твиттере сообщил журналист "Би-би-си" Ричард Конвэй.

ФИФА требует от Федерации футбола Греции принять меры и "искоренить все виды насилия", чтобы гарантировать регулярное проведение матчей национальной лиги.

11 марта владелец клуба ПАОК, российский предприниматель Иван Саввиди прервал матч чемпионата Греции по футболу с командой АЕК в Салониках. Это произошло после того, как как арбитр не засчитал гол его команды. Саввиди выбежал на поле, за поясом у бизнесмена висела кобура. Он набросился с обвинениями на арбитра Георгиоса Каминиса. По словам тренера афинского клуба АЕК, Саввиди показал судье оружие и сказал: "Ваша карьера закончилась". После этого по решению арбитра матч был закончен, а игроки АЕК покинули поле.