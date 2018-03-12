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Захарова назвала заседание британского парламента "цирковым шоу"

Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, сообщило РИА "Новости". "Это цирковое шоу в британском парламенте. Вывод очевиден: очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации", — сказала Захарова.

Представитель МИД добавила, что в Британии обязаны рассказать, чем закончились предыдущие дела — Литвиненко, Березовского, Перепиличного и многих других.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом военного назначения, разработанным в российских лабораториях.

Радио Свобода вело лайв-блог "Отравление Скрипаля: Великобритания обвиняет Россию"

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