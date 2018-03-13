Российские НКО-"иноагенты" направили в ЕСПЧ меморандум

Некоммерческие организации, признанные в России "иностранными агентами",направили в Европейский суд по правам человека меморандум, в котором дали свою оценку ответам Минюста России на вопросы ЕСПЧ. В документе они описали факты продолжающегося преследования со стороны российского государства. Об этом сообщает "Коммерсантъ".



Год назад ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобы 61 российской НКО, которые обжаловали неправомерное применение закона об "иностранных агентах". Страсбургский суд направил российским властям вопросы с просьбой пояснить определения "иностранный агент" и "политическая деятельность", и есть ли конкретные критерии получения иностранного финансирования.

Минюст в ответах ЕСПЧ отрицал незаконное вмешательство властей в работу получающих зарубежное финансирование НКО, а также чрезмерность наказания за отказ от регистрации в качестве иностранного агента. ​ Так, ведомство заявило, что лишь две НКО были оштрафованы. Однако в меморандуме говорится о, по меньшей мере, тридцати организациях, находящихся в процессе выплаты штрафов. Авторы документа также напоминают об уголовном деле в отношении руководителя организации "Женщины Дона" Валентины Череватенко по статье "злостное уклонение от исполнения обязанностей иноагента".



В меморандуме НКО отмечается, что по российскому законодательству под "политической деятельностью" фактически подразумевается любая деятельность, способная воздействовать на общественное мнение. То есть государство может объявить "иноагентом" любую НКО, которая получает финансирование из-за рубежа. При этом под ним может подразумеваться символическое пожертвование из-за рубежа, причем организации обвиняют, даже если она отказалась от него, отметили авторы меморандума.



Документ подготовили юристы "Мемориала", "Агоры"​ и других НКО.

Закон о так называемых "иностранных агентах" действует в России с 2012 года. По нему НКО, занимающиеся политической деятельностью и получающие зарубежное финансирование, должны регистрироваться в специальном реестре. В него уже внесено более 150 некоммерческих организаций. Штраф за отказ называться "иностранным агентом" достигает 300 тысяч рублей.

