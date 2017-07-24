Прекращено первое в России дело о "злостном несоблюдении" закона об НКО

Следственный комитет России прекратил уголовное дело в отношении основателя и председателя общественной организации "Союз "Женщины Дона" Валентины Череватенко, которую обвинили в "злостном уклонении" от исполнения закона об НКО-"иноагентах". Об этом в понедельник сообщило издание "Медиазона" со ссылкой на главу международной правозащитной группы "Агора" Павла Чикова.

В прокуратуре заявили, что производство по делу было прекращено за отсутствием состава преступления еще 19 июня.

Дело в отношении Череватенко возбудили в июне прошлого года. По версии следствия, фонд "Женщины Дона" занимался "политической деятельностью" и получал иностранное финансирование, однако его председатель якобы "умышленно" не подавала заявление о включении в реестр "иностранных агентов".

Сама Валентина Череватенко отвергла все обвинения. Правозащитный центр "Мемориал" признал ее уголовное преследование политически мотивированным. В поддержку правозащитницы выступили, в частности, международная организация Amnesty International и служба внешних действий Евросоюза.