Кабардино-Балкария: вина подсудимого доказана, суд затягивается

В Кабардино-Балкарии бывший начальник Департамента социальной защиты Чегемского района отказывается признавать вину в умышленном убийстве местного жителя Гурама Карданова, сообщает информационное агентство Caucasus Times. Суд над Альбертом Геляевым длится более двух лет. 17 месяцев подсудимый находился под домашним арестом, несмотря на то, что его вина в умышленном убийстве была подтверждена в ходе расследования, а сам Геляев при задержании признал вину. После многочисленных жалоб родственников убитого Карданова суд изменил чиновнику меру пресечения на пребывание в СИЗО.

В семье убитого считают, что подсудимый срывал судебные заседания, обращаясь за медицинской помощью накануне слушаний. По словам Залины Кардановой, сестры убитого, Геляев находится в больнице при СИЗО и срывает судебные заседания, тем самым "намеренно затягивая судебный процесс". Адвокат пострадавших родственников Виктор Петухов считает, что вина Геляева в убийстве Карданова очевидна, она доказана не только следствием, но и свидетельскими показаниями, как и признанием самого Геляева. Однако, по мнению адвоката пострадавших, учитывая, что ранее Геляев долгое время находился под домашним арестом, суд может пойти на смягчение приговора.

"Я не удивлюсь, если Нальчикский городской суд признает Геляева виновным лишь в превышении самообороны, игнорируя факты, свидетельствующие об умышленном убийстве с отягчающими обстоятельствами". Адвокат заявляет, что в момент совершения убийства Геляев был пьян и имел при себе холодное оружие.

Согласно данным следствия, 31 октября 2015 года Альберт Геляев вместе со своими друзьями отмечал годовщину начала работы компании "Мивад", чьим фактическим владельцем он являлся. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, чиновник по телефону пригласил Гурама Карданова на территорию предприятия. Перед этим он избил Алима Азикова, двоюродного брата Карданова. Когда Карданов, возмущенный действиями в отношении своего брата, прибыл на территорию завода, завязалась драка, в ходе которой Геляев при свидетелях четырьмя ударами ножа смертельно ранил Карданова. Пострадавший скончался по пути в больницу.