СК не стал возбуждать дело о коррупции в "Матросской тишине"

Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело о коррупции в отношении руководства и сотрудников СИЗО "Матросская тишина" после проверки информации об "особых камерах". Об этомсообщает Интерфакс.

В ведомстве заявили, что в ходе проверок были изучены все документы, в том числе об оплате ремонтных работ, а также договоры с благотворителями. Информация о том, что сотрудники следственного изолятора получали деньги от арестантов за их содержание в отремонтированных камерах, не подтвердилась, говорится в постановлении Следственного комитета.

В декабре в газете “Московский комсомолец” была опубликована статья члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы, журналистки Евы Меркачевой, в которой сообщалось о наличии в “Матросской тишине” особых камер с телевизорами, душевыми и холодильниками. В такие условия заключенные якобы попадали за крупные суммы денег. В то же время, многие заключенные содержатся в отвратительных бытовых условиях. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс. Прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело в отношении руководства “Матросской тишины” по статье “Злоупотребление должностными полномочиями”.