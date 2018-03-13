Восточную Гуту смогли покинуть некоторые больные и раненые

Нескольким больным и раненым гражданским лицам удалось покинуть повстанческий анклав Восточная Гута и перейти на территорию, контролируемую правительством Сирии. Кадры, показывающие то, как они покидают Гуту, появились на государственном телевидении Сирии. 13 марта сирийское ТВ продемонстрировало группу людей, прибывающих на переправу Вафиде, после того как они покинули район Гуты. Была показана женщина, которая сказала, что ждала более года прежде чем смогла эвакуировать больного ребенка.

Было также показано, как пожилого человека перевозили на инвалидной коляске перед тем, как пересадить в машину "скорой помощи". Российские военные объявили, что около 100 человек покинули город Дума в районе Гуты, последний анклав, находящийся под контролем оппозиции вблизи Дамаска.

Ясер Делван, член крупнейшей повстанческой группировки в осажденном регионе, подтвердил, что группа людей вышла после соглашения о медицинской эвакуации. Некоторые повстанческие группировки пообещали не покидать этот район и продолжать борьбу с наступающими сирийскими правительственными силами.

Ранее сообщалось, что жители Гуты не могли покинуть регион из-за непрекращающихся обстрелов, как со стороны повстанцев, так и со стороны войск Башара Асада. Кроме этого, по данным правозащитников, мирным жителям не было известно, где находятся гуманитарные коридоры, организованные сирийскими войсками при поддержке России.