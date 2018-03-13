Британский ответ: какие меры могут быть приняты из-за отравления Скрипаля

Сергей Лавров во вторник назвал "ультиматумом" требование Британии предоставить до среды объяснения относительно отравления Сергея Скрипаля и обвинил Лондон в том, что тот отказал России в доступе к материалам дела. Вероятно, заявление главы российского МИД можно считать ответом на британское требование - и это значит, что уже в среду премьер Тереза Мэй, накануне заявившая о вероятной ответственности Москвы за отравление Скрипаля, может объявить о неких ответных шагах. Но что это могут быть за шаги?

10 возможных реакций разбирает газета The Guardian.

"Вопрос, однаков, в том, чего Британия может достичь, действуя в одиночку, и насколько ей потребуется более шировкая поддержка со стороны ЕС, НАТО и США - что может стать важным экзаменом для британской дипломатии в эпоху Брекзита. Отравление российского двойного агента - это важная новсоть, но многие западные политики будут руководствоваться стратегическими соображениями относительно отношений с Россией в контексте Сирии, Ирака, Украины и торговли" - пишет The Guardian. Предполаемые возможные меры - в порядке возрастания их жесткости - таковы:

10. Выдворение дипломатов (вплоть до посла РФ) - Россия ответит тем же, и отношения будут фактически заморожены. Этот возможный шаг британских властей The Guardian считает наиболее умеренной опцией.

9. Отзыв вещательной лицензии у телеканала RT. Об этом много говорили в понедельник в британском парламенте.

8. Бойкот чемпионата мира по футболу официальными лицами и попытка добиться солидарности со стороны стран ЕС. О возможности неучастия самой сборной Англии в чемпионате не упоминается.

7. Принятие поправок к закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег. Поправки эти, естественно, могут быть разной степени жесткости. Пока что речь идет главным образом о принятии аналога "Закона Магнитского".

6. Заморозка активов российских олигархов, которые не смогут доказать происхождение своих средств. "Это может быть рискованным с правовой точки зрения и затронет не только друзей, но и оппонентов Путина" - лаконично констатирует газета.

5. Попытка убедить ЕС ужесточить санкции против России. The Guardian довольно скептически оценивает шансы этой попытки на успех.

4. Наращивание мощи НАТО у границ с Россией. Речь идет, в том числе, и об укреплении сотрудничества с Украиной вплоть до предоставления ей Плана действий по вступлению в союз.

3. Обозначение России как государства-спонсора терроризма. Это серьезный шаг, автоматически влекущий за собой серьезные санкции, в том числе ограничения в торговле.

2. Отключение российских банков от системы SWIFT. По оценке The Guardian, в России в принципе уже готовы к такому развитию событий.

1. Публикация материалов о тайных финансовых операциях Путина и его союзников. Эту меру газета считает самой серьезной из возможных. Вопрос, конечно, в том, какими именно подобными материалами располагают британские спецслужбы, и насколько их публикация действительно опаснее для Кремля, чем меры, перечисленные в пунктах от 10 до 2.

"Ни один из вышеперечисленных вариантов не станет простым решением, и в конце концов они только укрепят решимость Путина укреплять Россию в ее противостоянии Западу, и Британии в особенности" - довольно пессимистично заключает The Guardian, констатируя при этом, что надежда на то, что союзники Британии по ЕС поддержат наиболее жесткие меры против Москвы невелика. Бывший министр иностранных дел Британии Уильям Хейг на страницах The Telegraph, тем не менее, настаивает на том, что Запад должен наконец "пробудиться" и ответить на угрозу, которую представляет собой Путин. Российский режим "авторитарного капитализма", по его словам, способна нарушить жизненно важную инфраструктуру Британии, перерезать трансатлантические кабели, разработать и применить боевые отравляющие вещества, проводить хакерские атаки. По словам Хейга, нельзя допустить, чтобы Россия и Китай оказались впереди Запада по технологическому развитию, особенно в сфере военных технологий."Необходима полномасштабная стратегия Запада, чтобы показать России силу и решимость перед лицом неприемлемого поведения с ее стороны" - заключает экс-министр.

Свою версию возможных британских мер предлагает и Daily Mail.

Наиболее очевидная из них - вновь высылка дипломатов.

Вторым номером в списке идут санкции - против тех, кого Британия подозревает в покушении на Скрипаля (конкретных имен пока не называлось), или же против более широкого круга лиц (по аналогу "списка Магнитского").

Бойкот чемпионата мира по футболу также упоминается в качестве варианта ответа. Daily Mail считает бойкот со стороны сборной Англии возможным, но признает, что к ней вряд ли присоединятся другие сборные. Более вероятен бойкот со стороны официальных лиц.

Официальное Заявление об осуждении действий России от имени западных лидеров - еще одна возможная мера.

Наконец, среди возможных мер упоминаются и непубличные действия в киберпространстве, о чем идет речь, можно только догадываться.

Здесь следует упомянуть, что, вопреки некоторым интерпретациям, Тереза Мэй прямо не обвиняла Россию в вооруженной агрессии против Британии и не говорила о возможности запуска механизма статьи 5 договора о коллективной обороне стран-членов НАТО; иными словами, какие-то варианты боевого ответа на предполагаемые действия России не обсуждаются. Это особо подчеркнул в интервью Би-Би-Си министр британского кабинета Доминик Рааб. По его словам, премьер "очень точно подбирала слова" и говорила о "незаконном применении силы, что имеет иное значение в международном праве по сравнению с вооруженным нападением".