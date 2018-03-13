Лавров: Москва не будет отвечать на ультиматум Лондона

Россия не будет отвечать на запросы Великобритании в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, до тех пор пока Москве не предоставят доступ к материалам дела. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

По словам министра, Россия уже запрашивала у британских властей доступ к веществу, которыми были отравлены Скрипаль и его дочь, но получила отказ. Лавров пояснил, что Москва сделала этот запрос в связи с тем, что дочь Скрипаля, Юлия, является гражданкой России. Лондон, вместо того, чтобы выдвигать ультиматумы России, должен выполнить свои обязательства по Конвенции по запрещению химического оружия, заявил Лавров.

Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в британском парламенте, заявила, что, по мнению следователей, против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитическое вещество "Новичок", разработанное в СССР. В этой связи Мэй отметила, что возможны только два варианта развития событий: либо Россия применила против Великобритании боевое отравляющее вещество, либо Москва настолько плохо контролирует свои военные разработки, что они попали в третьи руки. Мэй дала России одни сутки, чтобы объяснить, как вещество попало в Великобританию. После истечения этого срока британские власти могут официально объявить об ответных мерах в адрес России.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова назвала выступление Терезы Мэй в парламенте "цирковым представлением".

В сентябре 2017 года власти России объявили о том, что полностью уничтожили все свое химическое оружие.

4 марта бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в больницу английского города Солсбери в критическом состоянии из-за отравления нервно-паралитическим веществом.