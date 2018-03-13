Рекс Тиллерсон: "Изоляция России никому не пойдет на пользу"

Рекс Тиллерсон выступил с кратким заявлением на своей последней встрече с журналистами и коллегами по внешнеполитическому ведомству США. Он коротко охарактеризовал основные международные направления политики США. Тиллерсон сказал, в частности, о необходимости сотрудничать с Китаем, чтобы две самые мощные мировые державы могли обеспечить мирное будущее своим народам. Упомянув Россию, Рекс Тиллерсон отметил, что продолжение нынешнего курса Москвы может привести к растущей изоляции России – по словам уволенного Трампом госсекретаря, "это не будет отвечать ничьим интересам".

В своем прощальном слове Рекс Тиллерсон объявил о намерении вести частный образ жизни. Он ни разу не упомянул имя президента Трампа и не ответил на вопросы журналистов.