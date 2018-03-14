Рассказавший о пытках ФСБ активист покинул Россию

Свидетель по так называемому "пензенскому делу" об участии в "террористическом сообществе" Илья Капустин, которого в январе задержали и пытали сотрудники ФСБ, уехал из России и попросил убежища в Финляндии. Об этом сообщает финское издание Italehti.

Капустин уехал из России сразу после получения визы. По словам активиста, когда он оказался на финской территории, у него "словно гора упала с плеч".

13 марта в окружении Капустина "Фонтанке" сообщили, что перед отъездом он, опасаясь мести, обращался в Следственный комитет с просьбой предоставить ему государственную защиту из-за действий сотрудников ФСБ, которые, по утверждению активиста, пытали его электрошокером по дороге на допрос в конце января В рамках доследственной проверки была назначена судебно-медицинская экспертиза. Однако в ходатайстве было отказано, тогда активист обратился за финской визой и покинул Россию.

После того, как Капустин покинул страну, адвокат Дмитрий Герасимов предложил провести его допрос по видеосвязи, на что в Следственном комитете также был получен отрицательный ответ.

Дело, в рамках которого допрашивали Капустина, касается "террористического сообщества", которое, по утверждениям ФСБ, готовило "революцию в России". Осенью 2017 года в Пензе арестовали шестерых активистов, в начале 2018 года в Санк-Петербурге были взяты под стражу еще двое. Они также заявили о пытках, которые к ним применяли сотрудники ФСБ, чтобы получить признательные показания.