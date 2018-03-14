Владимир Путин завершит предвыборную кампанию в Крыму

Президент России Владимир Путин в среду посетит Краснодарский край, а также аннексированный Крым и Севастополь. В программе визита, который состоится за четыре дня до президентских выборов, на которых Путин является одним из кандидатов, в частности, значится осмотр нового терминала аэропорта Симферополь и посещение строительства Крымского моста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Это будет последняя региональная предвыборная поездка Путина. Как ранее сообщал телеканал "Дождь", в Севастополе Путин примет участие в многотысячном митинге. Формально акция приурочена к очередной годовщине референдума о "присоединения" Крыма к России. Ранее сообщалось, что в Кремле также прорабатывался сценарий прибытия Путина в Крым и голосования на местном избирательном участке непосредственно 18 марта. Однако позже от него было решено отказаться, рассказали источники "Дождя".

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини ранее заявила, что Евросоюз не признает выборы в аннексированном Крыму.

12 марта ЕС продлил еще на полгода санкции в отношении России, которые были введены против Кремля в 2014 году из-за российской аннексии Крыма и вмешательства в конфликт в Донбассе. Москва называет присоединение полуострова "восстановлением исторической справедливости".

Россия аннексировала Крым по результатам референдума в 2014 году, который был проведен вопреки законодательству Украины и после того, как полуостров взяли под контроль российские военные. Киев и страны Запада считают это нарушением норм международного права.