Ангелу Меркель в четвертый раз избрали канцлером Германии

Ангела Меркель в четвертый раз займет пост канцлера Германии. В среду кандидатуру лидера партии "Христианско-демократический союз" поддержали 364 депутата Бундестага, сообщает Deutsche Welle.

При этом действительными были признаны голоса 688 депутатов, уточняет издание.

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В минувший понедельник, более чем через полгода после выборов в Бундестаг, было достигнуто коалиционное соглашение о создании нового правительства Германии. Свои подписи под ним поставили Ангела Меркель, лидер Христианско-социального союза Хорст Зеехофер и исполняющий обязанности сопредседателя Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц.

Первое заседание нового кабинета министров намечено на среду.