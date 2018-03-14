В Красноярске студенты выступили против выселения из общежитий

В Красноярске студенты Сибирского федерального университета выступают против переселения в старые общежития на время подготовки и проведения Универсиады-2019. Они создали петицию, которую уже поддержали более тысячи человек.
Автор петиции Иван Смолин сообщил сайту "Сибирь.Реалии", что студентов, проживающих в общежитии, уже этим летом временно переселят в старые корпуса. Новые собираются ремонтировать и подготавливать к заселению спортсменов, приезжающих на соревнования. Смолин считает, что это нарушит права учащихся вуза, поскольку там мало места, что противоречит Жилищному кодексу.
В дирекции Универсиады местному телеканалу "ТВК" заявили, что это вынужденная мера. После появления петиции и недовольства студентов в СФУ создали специальную комиссию. Учащимся обещают выдать сертификаты, которые подтвердят, что они смогут гарантированно вернуться в свои комнаты после соревнований. Пока студенты отказываются удалять петицию, несмотря на просьбы руководства университета.
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